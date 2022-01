Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie a debutat in plan financiar cu punerea in circulatie de catre BNR a primei bancnote pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu, cu o valoare de 20 de lei, imprimata pe suport de polimer, in tehnica mixta plana/in relief, cu dimensiuni de 136 x 77 mm si culoare…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune ca veștile pentru București nu sunt „deloc bune” dupa ce parlamentarii au votat joi bugetul pentru 2022. Edilul susține ca bugetul Capitalei a ramas la nivelul din 2021, adica 10 miliarde de lei.

- "S-a adoptat azi (joi - n.r.) un buget al clientelismului, un buget al pedepsirii romanilor care nu au votat PSD sau PNL, un buget care a adoptat amendamentele extremiștilor și care nu a aprobat un singur amerndament al USR. Vom ataca acest buget la CCR pentrui ca discrimineaza romanii”, a spus Barna,…

- Bugetul municipal pentru anul 2022 a fost votat in lectura a doua. Proiectul de decizie a fost votat de 35 de consilieri. Mai exact proiectul a fost votat de PSRM - 22 consilieri; Platforma DA- 13 consilieri; PCRM - 1 consilier; PD - 1 consilier. Consilierii de la PAS au votat impotriva, transmite Noi.md…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu spune ca „e un semn de intrebare” daca bugetul pe 2022 poate vi votat in Parlament inainte de sarbatori. Daca nu se va intampla acest lucru, bugetul va fi votat in ședința extraordinara, la sfarșitul lunii ianuarie, a spus și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Surse politice au precizat, marti, ca, la sedinta coalitiei de la ora 15.00, se vor finaliza discutiile despre impartirea functiilor de prefect din tara. De asemenea, se va discuta din nou despre taxa de 1 la suta pentru companiile mari. Potrivit surselor citate, premierul Nicolae Ciuca nu vrea ca…

- Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, a explicat cum vor fi intorși banii pentru datoriile achitate ale Termoelectrica in bugetul de stat. „Aceste datorii ale Termoelectrica urmeaza sa fie platite catre Termocom și eventual Termocom sa intoarca banii in bugetul de stat. Este o soluție forțata,…

Modul in care se intocmesc bugetele de venituri și cheltuieli ale unei unitați administrativ-teritoriale este incorect și nu poate oferi cetațenilor date care sa le permita o analiza corecta, mai...