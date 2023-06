Calendar ortodox. Ce sfant mare este sarbatorit luni

La data de 11 iunie il cinstim pe Sfantul Apostol Bartolomeu.A fost unul din cei doisprezece apostoli. Este pomenit in Evangheliile sinoptice si in Faptele Apostolilor, iar praznuirea lui se face la data de 11 iunie impreuna cu Sfantul Apostol Barnaba si in 25 august mutarea moastelor sale .Dupa… [citeste mai departe]