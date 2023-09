De când vom putea merge fără viză în SUA? Anunțul ambasadorului român la Washington Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, a anunțat ca, din 1 ianuarie 2025 cetațenii romani vor putea intra in SUA fara vize. Muraru a explicat ca anunțul oficial de admitere a Romaniei in programul Visa Waiver ar urma sa vina in ianuarie 2024, iar din decembrie 2025 romanii vor putea calatori in SUA fara viza. „Mai sunt doar doi ani pana cand țara noastra va accede cu siguranța in Programul Visa Waiver. Sigur ca mai avem un parcurs lung, dar așa cum arata acum lucrurile, avem incredere ca se va intampla. Anunțul de admitere in program va veni in ianuarie, anul viitor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

