De beat ce era, a proptit maşina într-o conductă de gaz pe o stradă din Vişani Un individ beat crita s-a urcat la volanul unui autoturism si a lovit o magistrala de gaz, pe o strada din Visani. Cei care au sunat la politie au fost localnicii, care au observant ca soferul abia se tinea pe picioare. „Politistii Sectiei 1 Iasi efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in seara de 27 noiembrie, un barbat de 46 de ani ar fi condus un autoturism, pe raza comunei Barnova, fiind sub influenta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

