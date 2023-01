De astazi se aplica noua lege a constructiilor. Cine sunt scutiti de obtinerea autorizatiei de construire si pentru ce? Printr o ordonanta aparuta la finele saptamanii trecute, Guvernul a stabilit modificarea Legii constructiilor, astfel incat sa fie permise, fara sa fie nevoie de obtinerea unei autorizatii de construire, si lucrarile de intretinere curenta a retelei de drumuri din tara noastra. In teorie, acest lucru inseamna ca se vor putea face mai multe astfel de lucrari, iar asta va duce la drumuri mai bune si mai sigure.Astfel, prin OG 9 2023, care se va aplica de astazi, 29 ianuarie 2023, au fost introduse ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

