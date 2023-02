Romanii pot investi, de la 1 Martie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, a anuntat ieri Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. Titlurile de stat pot fi cumparate intre 1 – 28 martie 2023 online, numai de persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere…