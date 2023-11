Stiri pe aceeasi tema

- Va spuneam acum 2 zile de ce cred eu ca acum fix cu o saptamana in urma, la summit-ul de la San Francisco, a fost momentul in care China și-a arogat public „dreptul de șmecher” in chiar fața fostului unic „Șef la lume”. A fost momentul in care unilateralismul american a decedat oficial, iar dupa 33…

- Miniștri arabi și musulmani au cerut luni incetarea imediata a focului in Gaza. O delegație formata din reprezentanți din Arabia Saudita, Iordania, Egipt, Indonezia, Palestina și Organizația pentru Cooperare Islamica a vizitat Beijingul, in prima etapa a unui turneu care are ca scop incetarea ostilitaților…

- Razboiul pornit in Israel face tot mai multe victime. Un moldovean in varsta de 35 de ani, care lucra in apropiere de Fașia Gaza a murit, devenind astfel una dintre sutele de victime ale atacului gruparii Hamas. Decesul barbatului a fost anunțat de Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu.

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Qatarul a anuntat marti, in a patra zi a razboiului declansat de o ofensiva a miscarii islamiste palestiniene Hamas in Israel, ca este ”prea devreme” sa se discute despre un eventual schimb de prizonieri intre cei doi beligeranti, relateaza AFP.Aceasta tara de la Golf a mediat, in trecut, intre Israel…

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…

- Ministrul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, aflat in vizita oficiala in China, a declarat miercuri ca a discutat chestiuni legate de drepturile omului cu fiecare politician chinez cu care s-a intalnit.