De-ale Puterii: Sebastian Ghiță versus justiția română Din cand in cand, la poșta redacției sosesc comentarii, iar orice publicație serioasa trebuie, tot din cand in cand, sa le raspunda. Un articol din Puterea, din data de 30 noiembrie, informa publicul asupra faptului ca Parchetul European (EPPO, cel condus de Laura Codruța Kovesi) a preluat dosarele DNA de fraudare a fondurilor europene de catre așa-numitul „grup” al lui Sebastian Ghița. Mai precis, spunea materialul, ar fi vorba despre un om de afaceri apropiat lui Sebastian Ghița, pe nume Vlad Iancovici, care ar avea, practic, calitatea de suspect in acest dosar. La aceasta știre, un cititor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

