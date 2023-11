De-ale Puterii: Oamenii legii, la limita Legii In mod normal ar trebui sa fie invizibili. Sa-i știm acolo, undeva la treaba, facandu-și datoria. Totuși, implicarea lor de partea greșita a infracționalului cotidian ne obliga sa-i bagam in seama, sa le scotocim biografiile, sa le scuturam buzunarele și sa ne intrebam, inca o data și mereu, pentru ce s-au inrolat in armata care apara Legea și, mai ales, ce anume viseaza noaptea dupa ce au fost dați in fapt. Ni se cere mereu sa le dam credit, nu toți sunt coruptibili, nu toți sunt lacomi, nu toți pun botul la complicitați injositoare. Dar frecvența cu care aceste excepții de la presupusa regula… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica Legea 151/2010, in sensul acordarii si decontarii serviciilor medicale stomatologice si tratamentelor dentare pentru persoanele diagnosticate cu tulburare de spectru autist. Legea merge la promulgare.„In sensul prezentei legi, serviciile…

- La finele lunii octombrie a acestui an intra in vigoare Legea nr. 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Primaria Baia Mare…

- Planul Național Strategic 2023-2027 al Ministerului Agriculturii a adus o premiera in Romania: concesionarii terenurilor din Rezervația Biosferei Delta Dunarii (RBDD) de pe care se poate recolta stuf, primesc subvenție, incepand cu 2023, scrie puterea.ro . Condiția este ca stuful sa fie folosit ca…

- Poliția de Frontiera comunica informații suplimentare pe incidentul inregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinau, unde un cetațean azer a incalcat frontiera de stat prin intrare ilegala in Republica Moldova.

- Poliția de Frontiera informeaza ca in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița traficul este intensiv, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania. In aceste circumstanțe, oamenii legii anunța ca sint puse in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului, transmite…

- La inceputul lunii, Ministerul Muncii a propus sa dezbatere un proiect de ordine menita sa majoreze suma acordata sub forma de vouchere, cu valoare septembrie de 20 de lei. In acest articol veți afla care vouchere vor fi mai mari cu 20 de lei pentru acești romani?! Proiectul care ii va enerva pe mulți.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad – județul Timiș au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu o autoutilitara marca Citroen, data in urmarire de autoritatile din Romania. „In data de 7 septembrie 2023, ora 21:45,…

- Romanii trebuie sa lupte in continuare pentru drepturile lor, la 105 ani de la Marea Unire! Guvernul Ciolacu o ia pe urmele administrațiilor conduse de UDMR și discrimineaza romanii din Romania! Astazi, 4 septembrie 2023, a inceput o noua sesiune parlamentara. Dezastruoasa pentru romani. Pentru ca…