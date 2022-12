De-a „Ultimatumul” Noi suntem cei care am ales sa formam grupuri mari numite popoare, tot noi am inventat ierarhii in societate ca sa ne organizam mai bine, noi am scris regulile, noi ne alegem in mod liber liderii, si tot noi ne inselam unii pe altii cu regulile noastre in fata cu tot. Si nu e nimic de facut! Va prezint astazi un joc extrem de interesant si chiar util pentru viitorul dumneavoastra. Va invit chiar sa il jucati in familie, de sarbatori, sub bradul de Craciun. Se numeste ca in titlu, „Jocul Ultimatumului" si se joaca cel mai bine in doi. Unul dintre jucatori, ales prin tragere la sorti, ca sa fie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CAZ SOCIAL… O familie din Muntenii de Jos a ramas, in prag de Craciun, fara acoperis deasupra capului si are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. O lumanare uitata aprinsa de batranul casei a provocat duminica un incendiu de proportii si doar Dumnezeu a facut ca nimeni sa nu fie ranit. „Socrul…

- Pastorala Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, transmisa de sarbatoarea Nasterii Domnului 2022, este intitulata "Hristos uneste cerul cu pamantul".Patriarhul Romaniei subliniaza in scrisoarea pastorala ca "Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboara in lume sa Se nasca, sa creasca si sa ne mantuiasca,…

- Romanii se pare ca nu renunta la obiceiul de a sacrifica porcul de Craciun nici macar atunci cand se afla peste hotare. O familie stabilita in Franta a fost vizitata de un echipaj de jandarmi exact in momentul in care se pregatea sa taie animalul.

- Oana Mizil a marturisit ca iși va petrece Craciunul și Revelionul impreuna cu Marian Vanghelie. Recent, ea anunța ca s-a desparțit de politician. Fiica lor și-a dorit sa fie cu ambii parinți de sarbatori. Oana Mizil s-a pregatit deja pentru sarbatorile de iarna și a impodobit bradul, dar și casa. Fiica…

- Lidl pregatește oferte de nerefuzat pentru clienți. Majoritatea romanilor cauta prețuri cat se poate de mici in perioada scumpirilor. Mulți dintre cumparatori fac tot posibilul sa achiziționeze produsele care sunt nelipsite din casa in sezonul rece, așa ca se pregatesc sa plece acasa cu un brad natural…

- Romanii sunt inventivi și in aceasta perioada greu incercata cauta tot felul de soluții pentru a plati cat mai puțin la facturile de gaz sau electricitate. Astfel, o familie din Romania a reușit performanța sa-și reduca facturile la jumatate, in contextul in care stau in casa la maneca scurta. Ce a…

- „Cand oamenii mai cred in minuni, Dumnezeu lucreaza” „Deocamdata, copiii locuiesc la o ruda din sat iar parintii si-au construit un bordei in curte. Au nevoie de mare ajutor ca sa-si ridice minim doua camere pana vine iarna! Spera, caci speranta le-a mai ramas, ca oamenii cu suflet mare ii vor ajuta…

- O familie din Florida s-a reunit cu pisica lor iubita dupa șapte ani si totul datorita unui microcip. Capri a fost gasita de o alta familie care a decis sa o pastreze. Dupa ce și-au pierdut casa in timpul uraganului Ian, noii stapani au fost nevoiți sa o predea la un adapost. Aici, voluntarii i-au descoperit…