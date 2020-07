Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la presedintia americana Joe Biden a declarat marti ca va dezvalui numele mult asteptatului partener si candidat la functia de vicepresedinte in prima saptamana a lunii august, informeaza AFP si Reuters preluate de agerpres. "Voi face o alegere in prima saptamana a lunii august",…

- Senatorii si deputatii din Comisiile de buget-finante au dat luni aviz pozitiv candidaturilor lui Ilie Sarbu - pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi si candidaturii lui Niculae Badalau (PSD) - pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit, noteaza Agerpres. Ilie Sarbu a…

- Nicu Marcu, numit miercuri de Parlament in functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a anuntat ca renunta la postul de vicepresedinte al Curtii de Conturi.In adresa transmisa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, Nicu Marcu precizeaza ca…

- Ceremonia este programata sa aiba loc pe 25 aprilie 2021. In plus, AMPAS a decis amanarea inaugurarii muzeului sau de la Los Angeles. "Mai mult de un secol, filmele au jucat un rol important in consolarea noastra in cele mai intunecate momente. Cu siguranta, au facut asta anul acesta. Speranta noastra,…

- Potrivit respectivelor surse, nu s-a luat o decizie in acest sens, insa "este probabil sa fie amanata". Data la care ar putea fi reprogramat evenimentul nu a fost insa stabilita. In luna aprilie, din pricina pandemiei, au fost stabilite reguli noi de eligibilitate pentru nominalizarile la…

- Academia americana de film ia in calcul amanarea celei de-a 93-a editii a galei premiilor Oscar, programata sa aiba loc pe 28 februarie 2021, potrivit presei americane de specialitate, care citeaza diverse surse.Momentan, planurile Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sunt departe…