David Popovici și-a ales facultatea unde va studia din toamnă Inotatorul de performanța, David Popovici, a anunțat marți, intr-o postare pe Facebook, ca din toamna va studia la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) din cadrul Universitații București. In postarea sa de pe Facebook, dublul campion mondial a explicat de ce a luat aceasta decizie: „Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universitații din București pentru ca simt ca am o inclinație spre acest domeniu și pentru ca știu ca cel mai bun mediu de formare este cel in care ai familia și prietenii aproape. Ne vedem, din toamna, in campusul Universitații din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…

- Oficial, din toamna David Popovici va studia la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) din cadrul Universitații București. Sportivul a explicat marți seara, pe Facebook, de ce facut aceasta alegere.

- David Popovici, multiplul campion al Romaniei la inot, a anunțat, pe rețelele de socializare, la ce facultate va incepe cursurile din toamna. A ales un domeniu care il ajuta in cariera sa sportiva. David Popovici, intre sport și psihologie David Popovici a dat vestea pe rețelele de socializare. El va…

- „Oficial, din toamna voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universitații din București pentru ca simt ca am o inclinație spre acest domeniu și pentru ca știu ca cel mai bun mediu de formare este cel in care ai familia și prietenii…

- Multiplul campion la juniori si seniori de natatie, David Popovici, a anuntat marți, 11 iulie, ca a ales sa studieze din toamna la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti.„Oficial, din toamna voi fi student la Universitatea din Bucuresti. Am ales Facultatea de Psihologie…

- David Popovici a anunțat oficial ca iși va continua studiile la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații din București. „Ne vedem in campus!”. David Popovici, dublu campion mondial in probele de 100 și 200 m, a postat, marți, un mesaj in care a anunțat oficial ce facultate…

- Multiplul campion european și mondial de juniori și de seniori la natație, David Popovici, a anunțat ca a ales sa studieze la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universitații din București.

- Mustrarea in fața clasei a fost pe punctul de a fi din nou introdusa in Statutul elevilor, la inceputul acestui an. Deși este un mod de sancționare interzis din 2016, mai multe voci din sistemul de educație au reacționat, spunand ca profesorilor nu le mai raman multe variante pentru a pastra disciplina…