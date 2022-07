Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Europene de natație la juniori, desfașurate la Otopeni, au ajuns in a 5-a zi. David Popovici (17 ani), care a cucerit deja 3 medalii de aur, concureaza in serii la 100 de metri liber. Tot astazi ar intra și in semifinalele probei, daca ar trece de serii. David Popovici lupta astazi pentru…

- David Popovici a reușit joi dimineața al doilea timp al seriilor de calificare pentru proba de 50 de metri liber a Campionatelor Europene de juniori de la Otopeni, dupa ce a inotat in 22 de secunde si 46 de sutimi. El a fost depașit croatul Jere Hribar (22.32), relateaza news.ro. El s-a calificat astfel…

- Romania a cucerit, miercuri seara, doua noi medalii la Campionatele Europene de inot pentru juniori, competiție ce are loc la Otopeni. David Popovici (foto) a devenit campion european la 200 metri liber, iar ștafeta combinata de 4×100 metri liber, avandu-i in componența pe David Popovici, Patrick Sebastian…

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat marți in finala probei de 200 metri liber masculin, la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni, cu un timp de 1:47:93. Italianul Lorenzo Galossi, caștigatorul primei semifinale, a obținut cel mai bun timp, 1:47.73, potrivit GSP.…

- David Popovici (17 ani) a debutat azi la Campionatele Europene de Juniori, de la inot. S-a calificat in semifinala la 200 metri liber. Televizare: TVR va transmite in fiecare zi sesiunea de seara, cea cu finale, in fiecare zi incepand cu ora 17:00David Popovici (17 ani) va concura azi in semifinala…

- David Popovici participa pentru ultima data la Europenele de Juniori. Dublul campion mondial va participa la 6 probe. Competitia se desfasoara pentru prima oara in Romania si este transmisa live la TVR1, de marti pana duminica, de la ora 17.00.|

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- David Popovici a impresionat iar pe toata lumea, calificandu-se fantastic in finala de la 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație. Sportivul roman a stabilit un record mondial la juniori, dupa prestația extraordinara de la Budapesta. „1:44.40, nou record mondial de juniori! David s-a…