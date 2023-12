Stiri pe aceeasi tema

- David Popvici a reușit sa se claseze pe locul al treilea in finala probei de 100 de metri liber de la Campionatul European de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.. Sportivul roman a intors al 8-lea și apoi al 7-lea, insa a recuperat extraordinar in ultima lungime de bazin.

- David Popovici a castigat, duminica, medalia de bronz in proba de 100 metri liber din cadrul Campioatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni, informeaza News.ro.Popovici, care inainte de ultima lungime de bazin era pe locul 7, a incheiat proba cu timpul 46.05. Aurul continental i-a…

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al doilea timp in semifinalele probei de 100 m liber, sambata dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.Popovici a fost inregistrat cu timpul de 46 sec 70/100, dupa italianul Alessandro Miressi, 46 sec 49/100.…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat, vineri, 8 decembrie, in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt (25 de metri), competitie care are loc la Otopeni, cu cel mai bun timp, relateaza agenția News.ro. Finala este programata maine, la ora 18.06.Popovici…

- David Popovici se pregatește de Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Inotatorul de performanța a transmis și un mesaj inainte de participarea la Campionatele Europene, competiție care se desfașoara in perioada 5-10 decembrie 2023. Iata ce a transmis inotatorul!

- David Popovici a caștigat proba de 50 metri liber cu un timp de 21,52 s, stabilind astfel un nou record național in ultima zi a intrecerii de la Otopeni. David Popovici a incheiat a treia competiție in bazin scurt din acest sezon cu un nou record național in proba de 50 de metri liber și cu o clasare…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Inotatorul roman David Popovici va concura pe 27 si 28 octombrie la Memorialul „Marek Petrusewicz” de la Wroclaw (Polonia). Sportivul legitimat la CS Dinamo a plecat joi in Polonia pentru a participa la competitia in bazin de 25 de metri, o noua etapa a pregatirii pentru Campionatele Europene in bazin…