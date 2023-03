Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Poliția a deschis un dosar penal și ii cauta pe șoferii mașinilor avariate in urma avalanșei de la cabana Capra din județul Arges, la care au ajuns pe un drum inchis circulației publice, am vrut sa știm daca proprietarul unei mașini asigurate CASCO ar mai primi despagubire in acest caz. Unii…

- Turistii care au ramas blocati, sambata, la cabana Capra, in urma unei avalanse de proportii, au fost evacuati de echipele de salvare, care au dus deja un grup format din 17 persoane pana pe Transfagarasan. VIDEO: Evacuare turisti. Sursa: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont Seful Departamentului…

- In jur de 60 de turiști sunt blocați in cabana Capra din Munții Fagaraș, lovita de o avalanșa . Marius Valcu, unul dintre cei aflați in cabana, a recunoscut, la Digi24, ca „au fost momente de panica”. O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata, 4 februarie, in Muntii Fagaras, valul de zapada…

- Circa 60 de persoane au ramas izolați la cabana Capra, din cauza avalanșelor produse in zona. Au fost dislocate doua șenilate de la ISU Valcea și ISU Olt și un UTV de la ISU Dambovița, anunța ISU Argeș.

- Zeci de turiști care au ramas blocați la cabana Capra in urma unei avalanșe de proporții vor fi mutați la o cabana din apropiere, a spus la Digi24 purtatorul de cuvant al ISU Argeș, Isabela Petre. Echipe de intervenție lucreaza acum la deszapezirea drumului de acces.

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras, valul de zapada lovind cu putere cabana Capra, unde a produs pagube si a acoperit masini aflate in parcarea cabanei care este situata in apropierea Transfagarasanului. Din fericire, nu au existat victime. Turiștii, luați prin…

- O masina de politie stationata pe marginea DN 7C, in localitatea Bascov, a fost avariata de o autoutilitara al carei sofer consumase alcool, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, citat de Agerpres. „O autospeciala de politie repartizata Sectiei de Politie Rurala Bascov, care…

- Un șofer a vrut sa-și ajute prietenul dupa ce a ramas impotmolit cu mașina pe un drum inzapezit de pe munte. Din pacate intențiile sale bune nu au fost suficiente și a reușit sa-i distruga complet mașina și a și filmat momentul, scrie ro-viral.video. Motorul prea puternic, mașina prea mare și viteza…