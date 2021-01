Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJPF) Bacau care lucreaza de acasa nu mai primesc sporul pentru condiții vatamatoare. Masura se aplica in toate situațiile in care personalul de la Finanțe iși desfașoara munca la domiciliu, veniturile salariale ale acestora fiindu-le considerabil…

- In perioada 26-27 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, impreuna cu jandarmi si politisti locali au desfasurat actiuni pe raza intregului judet. S-a actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea și combaterea raspandirii COVID…

- 25 de familii și persoane singure care au depus cereri la primaria Targu Ocna și, in plus, indeplinesc condițiile de acordare, vor primi ajutoare pentru incalzirea locuințelor cu lemne. Masura va fi pusa in practica din aceasta saptamana, ajutorul urmand a se acorda timp de 5 luni (noiembrie 2020 –…

- Direcția Agricola Bacau va organiza cursuri de formare profesionala pentru bacauanii care vor sa devina specialiști in domeniu. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, in acest an, nu s-au putut derula astfel de instruiri. De altfel, cele mai recente cursuri au fost in … 2019, cand 10…

- Bacauanii care intenționau sa trimita colete rudelor din Marea Britanie trebuie sa știe ca, incepand din aceasta saptamana, traficul postal international de corespondenta si coletarie a fost suspendat. Masura se aplica și pentru destinatiile din emisfera sudica, din Oceania, cat si din zona Americii…

- Fermierii care-și vand marfa pe piața, fie, direct, pentru consum, fie catre unitați de procesare, pot obține, anual, de la stat, prime de comercializare de pana la 10.000/20.000 de euro. Banii se vor acorda printr-o schema, aprobata recent de Parlament, care se va derula de la 1 ianuarie 2021 pana…

- Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi moniorizați de catre medicii de familie. Masura vine ca o modalitate de a se reduce presiunea pe sistemul sanitar de urgenta. Practic, pacientii infectati cu coronavirus,…

- Bacauanii care aleg serviciile de curierat ale Poștei Romane vor putea primi coletele direct la domiciliu. Anunțul a fost facut de Compania Nationala Posta Romana care poate livra, in orice localitate, trimiterile postale, din anumite clase de servicii, la sediul sau domiciliul clientilor. Masura a…