Datoriile bugetului general consolidat au crescut cu 11% în octombrie 2022 Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 10,9%, in octombrie 2022, comparativ cu luna precedenta, la 346,84 milioane de lei, de la 312,53 milioane de lei, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Arieratele de peste 90 de zile au scazut cu 46,8%, de la 123,7 milioane de lei la 65,8 milioane lei, in timp ce arieratele de peste 120 de zile au crescut cu 66%, de la 134,2 milioane de lei, in septembrie, la 222,9 milioane de lei in octombrie 2022. Totodata, arieratele peste 360 de zile au urcat de la 54,6 milioane lei la 58,1 milioane lei (+6,4%). Potrivit sursei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Oracle, cea mai mare companie IT din Romania in funcție de numarul de angajați, intenționeaza concedierea a 184 de salariați in țara noastra, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea. Oracle are peste 4.300 de angajați in țara noastra, astfel ca numarul salariaților concediați…

- Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 4,2% din produsul intern brut in primele 11 luni din acest an, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Comparativ cu perioada similara din 2021, deficitul bugetar a scazut cu 0,5 puncte procentuale in intervalul ianuarie-noiembrie, precizeaza…

- Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 2,2%, in septembrie 2022, comparativ cu luna precedenta, la 312,53 milioane de lei, de la 305,78 milioane de lei, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,37% din PIB: Ce incasari s-au facut din impozitul pe salarii Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,37% din PIB: Ce incasari s-au facut din impozitul pe salarii Conform datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor, deficitul bugetului…

- Guvernul a aprobat, joi, cea de-a doua rectificare bugetara pozitiva din acest an, stabilind ca veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.

- Potrivit sursei citate, veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, in vreme ce cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.Conform prognozei macroeconomice de toamna care sta la baza rectificarii, este…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificari bugetare, in care veniturile bugetului consolidat se majoreaza cu suma de 521,1 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza cu suma de 522,1 milioane lei.

- „Rectificarea asigura toate sumele necesare pentru plata drepturilor salariale si a celor din sfera asistentei sociale, precum si pentru buna functionare a tuturor institutiilor publice, pana la sfarsitul anului”, conform sursei citate. Sursa mentionata mai precizeaza ca „Guvernul va continua procesul…