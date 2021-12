Datini și superstiții de Anul Nou: Pluguşorul, Buhaiul, Capra, Ursul, Sorcova Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru ca in urmatoarele 12 luni sa fim sanatosi sa dansam in aer liber. Un obiect vestimentar de culoare rosie, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile si obiceiurile romanilor la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an pe masa se pun struguri si smochine. Perioada cuprinsa intre Craciun si Boboteaza a amestecat vechi sarbatori pagane (Dionisiacele campenesti, Brumulia, Saturnalia, Dies… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni,…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani, conform news.ro Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi…

- Moldovenii care revin din Franța, Belgia sau Georgia sunt obligați sa prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova. Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat intra in vigoare astazi.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, atentionari Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zone din noua judete situate in Muntenia, Transilvania si Moldova, in timp ce in zona Banatului se va semnala ceata si ghetus. Astfel, pana la ora 9.00, in…

- Proiectul ”Monumente 3D. Documentarea digitala a patrimoniului cultural imobil din Transilvania, Muntenia și Dobrogea” al Muzeului Județean de Istorie și Arta (MJIA) Zalau a primit finanțare de la Administratia Fondului Cultural National (AFCN).

- Aproape 40 de monumente arheologice si de arhitectura, din Transilvania, Muntenia si Dobrogea, acoperind o perioada cronologica din epoca preistorica pana in cea moderna, vor fi digitalizate 3D in cadrul unui proiect initiat de Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau si finantat de Administratia…

- STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” Cifrele unui studiu arata ca majoritatea romanilor (55%) sunt clienti generoși, lasand bacșiș…

- CNAIR a decis marți, 19 Octombrie, inchiderea traficului și a porților la tunelul Balea. Astfel, s-a revenit cu decizia ca traficul pe Transfagarașan și la tunelul Balea sa fie inchis incepand de luni, 25 Octombrie 2021. Soseaua TRANSFAGARASAN se afla pe Drumul National 7C (152 km) ce leaga Transilvania…