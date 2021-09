Dați afară din restaurant pentru că purtau mască de protecție Natalie Wester și soțul ei, Jose Lopez-Guerrero, au ieșit cu cațiva prieteni in oraș, dupa o perioada foarte lunga in care nu au intrat in contact cu alte persoane, in incercarea lor de a-și proteja fiul care are fribroza chistica, potrivit CNN. Tocmai de aceea, cei doi au decis sa poarte masca de protecție in restaurant, in Rowlett, pentru a-și proteja copilul.Spre surprinderea lor, imediat dupa ce s-au asezat la masa rezervata in localul texan au aparut problemele,,Chelnerita a venit si ne-a spus practic ca trebuie sa ne scoatem masca. Scoateti-le pentru ca e vorba de o situatie politica, iar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

