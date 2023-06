Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat: Preturile productiei industriale au scazut cu 2,9% in Uniunea Europeana, in aprilie. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au scazut cu 2,9% in Uniunea Europeana si cu 3,2% in zona euro, in aprilie, comparativ cu martie, cand s-a inregistrat un declin de 1,3% atat in UE, cat…

- Zaharul a fost unul dintre produsele alimentare cu cea mai mare crestere de pret in Uniunea Europeana, in conditiile in care preturile alimentelor au inceput sa urce substantial in 2022. Datele lunare indica o crestere continua a ratelor variatiei anuale incepand din august 2021, ajungand la 61% in…

- In 2020, in Uniunea Europeana erau 9,1 milioane de ferme, cu 5,3 milioane mai putine decat in 2005 (echivalentul unui declin de aproximativ 37%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania a inregistrat cea mai consistenta reducere, insa ramane țara UE cu cele…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 10,5 miliarde de euro (0,3% din PIB) in trimestrul patru din 2022, dupa un deficit de cont curent de 80,4 miliarde de euro (2% din PIB) in precedentele trei luni, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au inregistrat, in perioada octombrie-decembrie 2022, prima scadere din ultimii opt ani, respectiv din 2015, cand a inceput trendul ascendent. In Romania prețurile au crescut cu 30% in ultimii ani.Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- In 2020, in Uniunea Europeana erau 9,1 milioane de ferme, cu 5,3 milioane mai putine decat in 2005, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Diferența reprezinta un declin de aproximativ 37%, noteaza Agerpres.

- Dupa un declin provocat de pandemie, numarul total al noptilor petrecute in unitatile de cazare turistica din Uniunea Europeana a ajuns la 2,73 miliarde in 2022, o scadere de doar 5% fata de nivelul din 2019 (2,88 miliarde), dar o crestere de 49% comparativ cu 2021 (1,83 miliarde), arata informatiile…

- Numarul zborurilor comerciale in Uniunea Europeana era inca, in 2022, sub nivelul din 2019, inaintea pandemiei, iar cel mai sever declin al numarului zborurilor comerciale s-a inregistrat in ianuarie (minus 34% comparativ cu perioada similara din 2019), februarie (minus 33%) si martie (minus 27%), arata…