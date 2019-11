Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a obtinut duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, 91,07%, iar Viorica Dancila - 8,93%, dupa numararea a 3.145 de voturi din 13 tari unde s-au inchis urnele.Potrivit BEC, Iohannis a obtinut 2.864 de voturi, iar Viorica Dancila - 281. Citește…

- Au aparut primele rezultate venite din afara țarii. In Noua Zeelenada și in Australia s-au inchis secțiile de votare. Potrivit numerotarii paralele realizate de USR PLUS, in Auckland, Noua Zeelanda, Klaus Iohannis a obținut 185 voturi (89,19 %), in vreme ce contracandidatul sau, Viorica Dancila a obținut…

- Potrivit datelor furnizate de AEP, dupa centralizarea a 18.744 secții votare, ceea ce inseamna 8.683.347 voturi (99,99%), nu au fost constatate schimbari. Astfel, pe primul loc se claseaza Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dancila cu 23,7%, iar pe locul trei se claseaza Dan Barna cu 13,9%.Potrivit…

- Dupa numararea a 12.329 de voturi din Diaspora, Klaus Iohannis a obținut 45,8%, urmat de Dan Barna- 30,4% și Theodor Paleologu- 8,2%.Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, clasamentul, dupa numararea a 12.329 de voturi arata: Klaus Iohannis -45,8% Dan…

- Primele date provizorii - corelații din procesele verbale completate în secțiile de votare din țara- încep sa fie centralizate de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Astfel, pâna la ora 22:45 au fost centralizate date provizorii din 14.396 de secții dintr-un total de 19.586, adica…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea remarcabila cu care se voteaza in Diaspora, este aproape sigur ca se va depași bariera de 380.000 de voturi, atinsa la turul 2 al prezidențialelor din…