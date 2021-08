Date privind pagubele constatate si sumele alocate de Guvern pentru BN in perioada 2020 - 2021.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, in contextul discuțiilor pentru inceperea noului an școlar, ca „nu vor exista niciun fel de restricții” pentru cei nevaccinați impotriva Covid-19, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați, fara a detalia care ar putea fi acestea. „Nu vor…

- Noile relaxari ale restricțiilor antiepidemice adoptate saptamana aceasta de Guvern, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, intra in vigoare de duminca. Autoritațile au instituit un nou prag al incidențe cazurilor de SARS-CoV-2 pentru o perioada de 14 zile, anume 2 infecții la…

- Potrivit MAPN, vorbim despre o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, care a efectuat, astazi, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach – Otopeni, pentru transportul, in regim de urgența, a doi pacienți care au suferit arsuri in explozia…

- Doua portiuni de drum au fost blocate de aluviuni si mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente si a vijeliilor care au afectat, in noaptea de miercuri spre joi, localitatile din judetul Bistrita-Nasaud situate la poalele Muntilor Rodnei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul…

- Pompierii militari au evacuat apa din 20 de locuinte si 164 de curti din judetul Galati, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 18-21 iunie, informeaza, marti, Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, in perioada mentionata au fost raportate situatii de urgenta…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea masurilor, incepand de vineri, in conformitate cu Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. In Capitala, masca de protectie ramane obligatorie la 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant. CMBSU…

- Accident rutier in Poarta Alba, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Poarta Alba,…

- Masca de protectie la birou ramane obligatorie, chiar daca autoritatile au anuntat ca, de la 1 iunie, cu ocazia relaxarii masurilor de protectie, ea nu va mai fi necesara in spatiile inchise in care se afla maximum cinci salariati si toti sunt vaccinati impotriva COVID-19, deoarece actul normativ care…