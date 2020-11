Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania mai au termen pana in data de 4 decembrie pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parți din taxele achitate in perioada 2017 – 2020.

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania mai au termen pana in data de 4 decembrie pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parți din taxele achitate in perioada 2017 – 2020. Potrivit unui comunicat transmis de Uniunea Naționala a Transportatorilor…

- Recuperarea taxelor este posibila dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, in 28 octombrie 2020, ca modalitatea de calcul a taxelor de drum pentru camioane in Germania incalca legislatia europeana, iar statul german a incasat suplimentar si nelegal de la transportatorii rutieri…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania, in perioada 2017 -2020, pot recupera intre 4% și 7% din cuantumul acestora, anunța Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Anunțul vinde dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) semnaleaza cresterea incertitudinii juridice privind aplicarea Pachetului Mobilitate 1 pentru transportatorii romani, dupa ce Germania a eliminat precizarea ca intoarcerea acasa a soferilor nu este obligatorie, iar CE intarzie sa transmita…