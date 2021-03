Data la care vine primăvara. Vom avea temperaturi de peste 16 grade Vremea rece mai dureaza pana pe 27 martie, cu temperaturi de minus 9 - minus 2 grade. Sunt anunțate ploi și ninsori slabe. Din 27 martie, vremea va aduce și maxime de 16 grade, semn ca primavara iși intra in drepturi. ANM a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 22 martie - 4 aprilie, in care se poate observa evoluția temperaturilor in decursul urmatoarelor zile. BANAT Intervalul va debuta cu o vreme mult mai rece decat normal pentru ultima decada a lunii martie, atat ziua, cu maxime termice in medie de 6...9 grade, dar mai ales pe parcursul noptilor, cand temperatura va cobori spre valori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

