- O vanzatoare din București a ajuns dupa gratii, dupa ce și-a inscenat un jaf. Femeia de 29 de ani a sunat la 112 și a anunțat ca a fost victima unei jaf, iar hoțul ar fi plecat cu toate incasarile, respectiv 4.700 de lei. Vanzatoarea acuzata acum de delapidare ar fi avut și 3 complici, spun polițiștii.

- CSM Bucuresti a fost invinsa de formația franceza Brest Bretagne Handball, scor 28-30, sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București a facut un nou pas greșit in Liga Campionilor, de aceasta data pe teren propriu, in fața unei mai vechi cunoștințe,…

- Astazi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, filiala Partidului Republican din București, in frunte cu președintele filialei Andrei Tinu și Marinela Adam, președintele organizației Sector 1, au facut un gest frumos și plin de afecțiune pentru cei mai in varsta.Intr-un demers menit…

- Un accident rutier s-a petrecut, miercuri, pe Șoseaua Giurgiului, intersecție cu Strada Anghel Nuțu din Capitala. Doua masini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, unde a accidentat un pieton.Brigada Rutiera anunța ca șoferul unui autovehicul in varsta de 55 de ani a intrat in coliziune…

- In perioada: 16 - 30 septembrie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, tronsonul cuprins intre strazile București și Mihail Kogalniceanu, cu blocarea intersecțiilor din strazile București - Kogalniceanu. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație…

- Stația de gaz din Crevedia a ramas fara autorizație ISU in urma unui control in 2020. Aceasta punea in pericol populația din jur și nu avea masuri de prevenire. In apropierea stației de gaz din Crevedia erau mai multe case, gospodarii și o cladire.De trei ani, societatea ar funcționa doar ca un depozit…

- Polițiștii au reținut joi un barbat banuit ca a furat banii din cutia milei intr-o Biserica din Capitala.Un preot din București a sesizat polițiștii bucureșteni din Secția 25 ca in cursul zilei de luni un barbat ar fi sustras o suma de bani din cutia milei amenajata pentru colectare in Biserica „Nașterea…

- "Gabriela Firea are un sprijin care e consistent in Bucuresti. In mod cert a fost explodat scandalul ca sa ii faca rau lui Firea. Asta nu inseamna ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat acolo - batranii au fost exploatati, au fost tinuti in conditii inumane.Am spus si repet: sunt convins ca ea nu a stiut…