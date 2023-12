Cardurile destinate produselor alimentare și meselor calde in cadrul Programului „Sprijin pentru Romania” sunt dedicate categoriilor sociale vulnerabile. Tichetele sociale pentru alimente au fost alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare doua luni, pe tot parcursul anului 2023. Valoare se reduce la jumatate, din 2025 Guvernul a decis ca valoarea cardurilor sociale se […] The post Data de la care romanii vulnerabili vor primi mai putini bani de la stat. Valoarea voucherelor de alimente se reduce la jumatate first appeared on Ziarul National .