- Deși inca nu se observa ca inflația, care a crescut puternic, sa tempereze consumul, probabil ca salariile reale vor inregistra o ușoara scadere din cauza creșterii indicelui prețurilor de consum (IPC), este de parere Ciprian Dascalu, Economist-șef al...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 2,43% pe an, arata datele BNR. Joi, indicele avea valoarea de 2,4%.

- Moneda naționala a avut un parcurs ușor apreciativ, netezit de inasprirea politicii monetare a BNR care a ridicat nivelul indicilor ROBOR. Intr-un interviu acordat unui cotidian financiar, Ciprian Dascalu, economist-sef al BCR, anticipeaza pentru noiembrie o majorare a dobanzii cheie a BNR de la 1,50%…

- Cresc ratele la creditele in lei. Indicele ROBOR la 3 luni a atins miercuri un nou record: 2,13% Indicele ROBOR la trei luni a atins un nou record al anului, urcand miercuri la 2,13%, arata datele Bancii Naționale a Romaniei. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, miercuri, un indice ROBOR la trei luni de 2,13%, in urcare de la 1,81% in urma cu o saptamana. Creșterea de peste 17% se va reflecta in dobanzile creditelor contractate inainte de luna mai 2019, pentru care ROBOR este inca valabil. „Cei mai afectați vor fi…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inregistrat miercuri o noua creștere ușoara, la 2,13%, de la nivelul atins luni - 2,11%, anunța Mediafax. La inceputul saptamanii trecute indicele era cotat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele retail in lei acordate inainte de luna mai 2019, a crescut miercuri la 1,74%, de la 1,69% marți. Indicatorul a atins 1,67% luni si 1,65% vineri. Creșteri au inregistrat și ROBOR la o luna, la 1.74% de…

- Chiar și așa, ROBOR la trei luni este sub nivelul de la inceputul anului, cand ajunsese la 2,01% pe an. ROBOR este indicatorul monetar in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele de consum si ipotecare acordate in lei inainte de luna mai 2019, potrivit Mediafax.Indicele ROBOR…