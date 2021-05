Daruri pentru două familii numeroase din Reșița REȘIȚA – In pragul Sfintelor Sarbatori Pascale, polițiștii carașeni s-au mobilizat și pentru o altfel de acțiune, in incercarea de a face o mica bucurie unor familii numeroase din Reșița! Au facut asta alaturandu-se proiectului „Iepurașul de Paște“, inițiat de Asociația „O viața demna impreuna“ și au achiziționat alimente esențiale și neperisabile pe care le-au daruit familiilor alese de reprezentații asociației. „La una dintre cele doua familii au intalnit opt copilași, cel mai mic avand puțin peste un an, care i-au intampinat cu ochi mirați și curioși. Un gest mic in fața unor nevoi mari poate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

