Stiri pe aceeasi tema

- In „ajunul” lansarii noului sezon al serialului La Casa De Papel l-am luat un pic la intrebari pe actorul Darko Peric, cel care il joaca pe Helsinki in La Casa de Papel. Printre altele, am aflat ca Darko Peric a ajuns in Romania, la facultate, in anul 1995, atunci cand, dupa cum spune, semnele comunismului…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28…

- Institutiile publice vor fi obligate, incepand de joi, sa-si decaleze programul de lucru pentru angajati, astfel incat acestia sa inceapa activitatea la trei ore diferite, pentru evitarea aglomerarii transportului public si reducerea riscului de infectii, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru…

- Gheorghe Stefan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, a anuntat marti ca ministerul pe care il reprezinta va lansa un proiect privind cresterea consumului de peste proaspat in tara. Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii a spus ca vor fi realizate centre de gros pe langa marile orase…