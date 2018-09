Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, care a postat duminica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fișa medicala a unui protestatar, Sandu Matei, numindu-l „sandilau”, iși cere iertare pentru nesabuința sa și iși explica gestul."De doua zile ma gandesc cum am ajuns in…

