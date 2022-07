Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a trecut de Rapid, scor 1-0, in primul derby al sezonului din Liga 1. VAR-ul putea sa intoarca soarta partidei la ultima acțiune, dar Balgradean a aparat penalty-ul executat de Alexandru Albu. Mihai Stoica susține ca portarul gazdelor nu a stat pe linie și lovitura trebuia repetata. „Rapidul…

- U Cluj debuteaza in noul sezon al Ligii 1 impotriva celor de la FCSB, pe Arena Naționala. Erik Lincar, antrenorul ardelenilor, a analizat echipa roș-albaștrilor, pe care o va intalni duminica seara. FCSB- U Cluj se joaca duminica, 17 iunie, de la 21:30. Partida va fi LiveTEXT pe GSP.ro Lincar a dezvaluit…

- CFR Cluj a obținut doar o remiza in prima manșa din turul I al preliminariilor Champions League, scor 0-0, in deplasare, contra lui Pyunik Erevan. Marius Șumudica, fostul antrenor al campioanei Romaniei, i-a ironizat pe ardeleni dupa rezultatul slab din Armenia.

- Gigi Becali, 63 de ani, patronul FCSB, a vorbit despre SAGA Festival, evenimentul organizat pe Arena Naționala care a forțat-o pe vicecampioana sa dispute la Buzau meciul cu CFR Cluj (3-1) din ultima etapa a campioantului. Becali s-a poziționat in continuare impotriva unor astfel de distracții și a…

- Cristi Balaj (50 de ani), președintele campioanei CFR Cluj, considera ciudata decizia celor de la FC Voluntari, de a juca meciul cu FCSB, din runda cu numarul 9 a play-off-ului, pe Arena Naționala. FC Voluntari - FCSB este programat sambata, de la ora 21:00;CFR Cluj - Universitatea Craiova se joaca…

- FC Argeș a intalnit-o pe FCSB in etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I, luni seara, pe Arena Naționala. FCSB s-a impus fara probleme, cu 4-0 și a ajuns la doua puncte fața de CFR Cluj. Florin Tanase a dat gol din 11 metri, in min. 6. Darius Olaru a inscris in min. 34 și 83. Iulian […]

- CFR Cluj a reușit cu greu sa obțina o victorie cu doar 1-0 in fața echipei Farul Constanța. Totuși, elevii lui Dan Petrescu au fost ajutați de deciziile favorabile ale arbitrului. O astfel de faza la limita a dus chiar la anularea unui gol pentru Farul Constanța, scrie realitateasportiva.net. Puteți…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, s-a plans de arbitraj și dupa meciul amical cu Dinamo Kiev, 0-0. Partida a fost condusa de Szabolcs Kovacs (34), fratele lui Istvan, „centralul” din derby-ul cu FCSB (0-1), criticat dur de „Bursuc”. Precum a facut-o dupa meciul de campionat cu FCSB,…