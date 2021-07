Darius Movileanu şi Elena Zaharia, vicecampioni europeni la tenis de masă Darius Movileanu si Elena Zaharia au cucerit medaliile de bronz in proba de dublu mixt, vineri, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce au fost invinsi in finala de francezii Alexis Lebrun/Camille Lutz cu 3-0. Movileanu si Zaharia, care au adus a treia medalie Romaniei la Europenele din Croatia, au trecut in sferturi de rusii Damir Ahmetsafin/Liubov Tenter, cu 3-1, iar in semifinale i-au invins cu scorul de 3-2 pe polonezii Samuel Kulczycki/Anna Brzyska, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. La simplu feminin, toate cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…

- Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute…

- In ultimul an, turismul a fost printre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19, din cauza restricțiilor de calatorie, precum și a altor masuri de precauție luate ca raspuns. Numarul nopților petrecute la unitațile de cazare turistice din UE a scazut cu 61% intre aprilie 2020 și martie 2021…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca invita Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia sa puna in aplicare diverse dispozitii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea si…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…

- Selectionata feminina de fotbal a Romaniei va avea ca adversare in preliminariile Cupei Mondiale editia 2023 echipele Italiei, Elvetiei, Croatiei, Republicii Moldova si Lituaniei, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la sediul UEFA de la Nyon. Olanda, finalista ultimei editii a competitiei,…