- · Al patrulea sezon al competiției BRD FIRST Tech Challenge Romania debuteaza in acest weekend, la Cluj-Napoca; · Prima regionala de calificare va avea loc intre 7 și 9 februarie, la Cluj Innovation Park; · Din totalul celor 197 de echipe participante in acest an, 44 de echipe din 23 de orașe din țara…

- Petre Apostol In data de 24 ianuarie, s-a desfașurat, in sala „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din Capitala, Openul de juniori U20, U18, U16 la atletism, la care au luat parte peste 300 de sportivi. Printre concurenți s-au regasit și șapte sportivi de la Clubul Sportiv Școlar…

- REȘIȚA – Antrenoarea Nadia Campan este mulțumita de performanțele obținute de inotatorii de la CSȘ Reșița in anul 2019 și iși dorește ca in 2020 numarul de medalii sa ramana cel puțin la fel de mare. Secția de inot de la Clubul Sportiv Școlar Reșița cuprinde peste 200 de sportivi, iar in grupa de performanța…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din Istanbul, Turcia, a emis un avertisment pentru marti si miercuri privind perturbari in functionarea serviciilor de transport aerian, maritim si transport in comun, cauzate de posibile furtuni si intensificari…

- Acum trei saptamani, Denis Andrei Gabriel Enulescu, in varsta de noua ani, din Capitala, devenea pacientul Clinicii ”Koc Universitesi Hastanesi”, din Istanbul. In timpul scurs pana astazi, medicii turci au reușit - cu ședințe de chimio și radioterapie -, sa țina sub control tumora instalata in capul…

- Turcia nu poate face fata unui val de migranti din Siria, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca natiunile europene vor simti impactul unui astfel de aflux daca nu inceteaza violentele in regiunea Idlib din Siria, relateaza Reuters. Adresandu-se cu ocazia unei ceremonii de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat virulent vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron pentru remarca acestuia ca NATO ar fi 'in moarte cerebrala', afirmand ca aceasta apreciere reflecta o intelegere 'bolnava si superficiala' si recomandandu-i sa verifice daca nu…

- Echipa naționala de fotbal a Turciei a obținut calificarea matematica la Campionatul European din 2020, joi seara, dupa ce a remizat cu Islanda, la Istanbul, scor 0-0, in penultima runda din grupa H a preliminariilor.Turcia avea nevoie de un singur punct in penultimul meci din campania de…