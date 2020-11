Danuț Lupu, în stare gravă, intubat la ATI Colentina! În 2016, marele fotbalist a avut un edem pulmonar In varsta de 53 ani, fosta mare glorie a cluburilor Rapid și Dinamo a fost dus cu ambulanța la spital chiar la primele semne ale infectarii. In urma cu patru ani, Lupu a fost la un pas de moarte din cauza unui edem pulmonar. "Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternica la plamani. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva. Lumea mai e și rea, mai e și buna, important e ca am reușit și le mulțumesc in primul rand doctorilor ca au avut grija de mine și ii mulțumesc organismului ca m-a ajutat in aceasta cumpana a vieții. Poate și colegii mei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

