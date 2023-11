Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz, 2 ATP, l-a invins pe Daniil Medvedev cu 6-4, 6-4 și a stabilit tabloul semifinalelor la ediția din acest an la Turneul Campionilor. Spaniolul il va intalni pe Novak Djokovic (1 ATP), iar Daniil Medvedev (3 ATP) pe Jannik Sinner (4 ATP). Ultimul turneu important al acestui sezon a oferit…

- Carlos Alcaraz, ultimul calificat in semifinale la Turneul CampionilorTenismanul spaniol Carlos Alcaraz a devenit vineri ultimul calificat in semifinale la Turneul Campionilor dupa ce l-a invins in Grupa Rosie in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe rusul Daniil Medvedev, care era deja sigur de prezenta…

- Daniil Medvedev (3 ATP) este primul tenisman care si-a asigurat calificarea in semifinalele Turneului Campionilor. Sportivul rus l-a invins cu 7-6 (9/7), 6-4 pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Meciul s-a disputat miercuri seara, la Torino, intr-o partida din Grupa Rosie. Castigator…

- Carlos Alcaraz a fost invins de germanul Alexander Zverev in trei seturi 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, luni, in primul lor meci din Grupa Rosie a editiei 2023 a Turneului Campionilor, ce se desfasoara la Torino. Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a inclinat dupa un meci de foarte bun nivel, care a durat doua…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Cu acest succes, Djokovic a cucerit al saptelea titlu in sala pariziana si un al 40-lea la un turneu…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…

- Dupa ce fotbalul italian e zguduit de scandalul pariurilor in care sunt implicați mai mulți fotbaliști, in frunte cu unul dintre starurile echipei naționale, Sandro Tonali, și fotbalul romanesc se pregatește de un caz asemanator. E vorba despre situația exploziva de la FC Botoșani, club care iși suspecteaza…