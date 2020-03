Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu a dezvaluit, vineri, ca este insarcinata cu primul ei copil. Doar ca aceasta a trecut prin momente ingrozitoare inainte de a ramane insarcinata. Vedeta in varsta de 40 de ani a povestit pe blogul ei personal cum lumea ei a fost data petse cap cand medicii i-au spus ca are o șansa la 100 de…

- Ultimele luni din viața concurentei Bravo ai Stil! Celebrities Oana Radu au fost un coșmar. Dupa ce iubitul ei a murit in urma unui incident groaznic, cantareața s-a ingrașat din nou și a trecut printr-un mare impas financiar. Vedeta care urmeaza sa defileze pentru prima data in fațajuraților 'Bravo…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta in privința vieții ei personale. Vedeta este casatorita civil cu Alex Bodi și deși au spus ca vor divorța, iata ca aceștia sunt inca impreuna și fericiți unul alaturi de celalalt. Cu toate astea, cei doi nu vor sa mai dezvaluie lucruri din intimitatea lor,…

- La scoala 133 din Bucuresti, astazi, mai multi copii acuzau dureri de cap, posibil de la un gaz toxic.La caz au fost directionate ambulante SMURD si un echipaj CBRN pentru a identifica sursa. Se procedeaza la evacuarea tuturor elevilor.O fata in varsta de 14 ani a fost transportata la Spitalul Clinic…

- Mai mulți elevi de gimnaziu au ajuns, luni seara, la Spitalul Județean Arad cu dureri abdominale, erupții cutanate și ochi iritați. Copiii sunt elevi ai Liceului German, unde, potrivit unor surse locale, s-ar fi facut o dezinsecție la sfarșitul saptamanii trecute.Elevii care au ajuns, luni…

- Oana Roman și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine, in care apare alaturi de Marius Elisei și fetița lor. Vedeta a anunțat recent, ca s-a separat de soțul ei, insa au petrecut Craciunul in familie.Oana Roman a scris și un mesaj pe contul de socializare, in care le-a…