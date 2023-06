Daniela Crudu și-a facut abia acum curaj, la aproape doua luni dupa ce a nascut, sa povesteasca prin ce a trecut. Fosta asistenta TV a nascut prematur, la 8 luni.Cu emoții și bucurie, Daniela Crudu, fosta asistenta TV, anunța in urma cu aproximativ doua luni ca a adus pe lume o fetița. Micuța a venit pe lume mai devreme decat se aștepta, insa este sanatoasa și a primit ingrijiri medicale de specialitate. Daniela Crudu a anunțat pe contul sau de Instagram ca a nascut, acolo unde a postat o fotografie cu ea și fetița sa. In mesajul postat, ea a mulțumit tuturor celor care i-au fost alaturi in aceasta…