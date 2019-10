Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o zona de stabilitate și sa nu fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesara rectificarea bugetara. „Dincolo de culoarea politica a unui parlamentar,…

- Alexandru Petrescu, ministrul demis al Comunicațiilor, a scris un mesaj pe Facebook, in care a venit cu date concrete despre sistemul de digitalizare al Romaniei, prioritate care nu se regasește in programul de guvernare al PNL. Tocmai de aceea, spune politicianul, noul executiv al premierului desemnat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat ca pana in prezent are 225 de voturi de la partidele care au anunțat susținerea pentru investirea Guvernului sau. El a adaugat ca are angajamente și de la alți noua parlamentari și, totodata, continua negocierile, inclusiv cu Pro Romania, citeaza Mediafax.…

- "Un lucru e cert: Guvernul Orban va fi pe fața in favoarea bancilor și impotriva consumatorilor. Anularea prevederilor din OUG 114 si a OUG 29/2019 arata sprijinul pe fața dat bancilor in defavoarea consumatorilor. De altfel, vor anula și noua formula de calcul a ROBOR-ului bazat pe tranzacții…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…

- Dacian Ciolos a transmis, miercuri, ca se bucura ca partenerii de la USR au gasit calea prin care sa sustina investirea unui guvern care promite ca isi va asuma prioritatile lor si cere PNL sa isi ia un angajament in scris ca, dupa ce noul guvern va fi instalat, isi va asuma raspunderea in Parlament…

- Ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a lansat, miercuri, un atac la adresa presedintelui Partidului National Liberal, premierul desemnat Ludovic Orban, dupa ce acesta a criticat intentia social-democratilor de majorare a salariului minim net pe economie cu 100 de lei. Budai a postat pe pagina sa…

- Raluca Turcan ar urma sa ocupe fotoliul de vicepremier in formula de guvern la care lucreaza Ludovic Orban, anunta Antena 3 care citeaza surse politice. Potrivit sursei citate, din Guvernul Orban ar mai putea sa faca parte Lucian Bode - Transporturi, la Dezvoltare - Robert Sighiartau, la Agricultura…