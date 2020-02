Daniel Zamfir s-a inchinat la afirmațiile Violetei Vijulie. "O cruce n-o sa va salveze" a fost replica liberalei.

"Toți criticii PNL sau ai d-lui Cițu- cum ca nu cresc pensiile de la 1 septembrie- amuțeau. Amuțeau! Ce sa mai zica, daca ar fi spus dansul "da"?" a intrebat Razvan Dumitrescu, in emisunea "Subiectiv", de la Antena 3, referindu-se la lipsa raspunsului ministrului de Finanțe cu privire la creșterea pensiilor in acord cu legea in vigoare, respectiv cu 40% de la 1 septembrie 2020.

"Sunteți ostentativ" a venit replica Violetei Vijulie, de la PNL, vicepresedinte al Agentiei…