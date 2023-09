Stiri pe aceeasi tema

- Traiul e tot mai scump in Romania, iar aproape o treime dintre angajați lucreaza pentru salariul minim, mai puțin de 400 de euro net. Nu intamplator, potrivit ultimelor statistici, romanii, alaturi de bulgari, sunt saracii Uniunii Europene.

- Barbatul de 52 de ani a fost transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate, prezentand 4 plagi prin impușcare, dintre care una in zona abdominala și 3 in zona membrelor inferioare. Polițiștii și jandarmii au fost mobilizați in teren și efectueaza cercetari pentru…

- Autoritațile din Italia cere demisia lui Vittorio Sgarbi, membru al guvernului in varsta de 71 de ani, fost prieten cu Silvio Berlusconi, dupa ce a declarat ca este o tragedie ca acesta a avut relații intime cu mai puțin de 100 de femei.

- O vacanța de vis s-a transformat intr-un coșmar pentru Emma Doherty din Marea Britanie, antrenoare de fitness. Tanara, care s-a mutat recent in Australia, planuia o vacanța in Bali, insa situația s-a complicat cand se aștepta mai puțin.

- De-a lungul timpului au existat diferite opinii vis-a-vis de spalarea parului. Foarte multe femei prefera sa-l spele mai des, in timp ce altele apeleaza la șamponul uscat. Insa, un studiu recent a scos la iveala faptul ca acest produs conține substanțe chimice care cauzeaza cancer. Acest lucru le-ar…

- Trasnetul i-a ars nervii, i-a topit pielea și i-a oprit inima, dar Amber Escudero-Kontostathis, singura supraviețuitoare a incidentului care a avut loc in fața Casei Albe și care a curmat viața a trei oameni, s-a declarat „norocoasa” intr-un interviu pentru The Washington Post.

- "Este un caz incredibil de greu, nu știu ce sa spun". Aceasta este afirmația unui legist din Londra facuta in instanța despre moartea misterioasa a doua femei, mama și fiica. Cadavrele au fost descoperite in 24 noiembrie 2022.