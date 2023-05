Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii noștri au trecut printr-o saptamana neagra cu aceste doua tragedii. Trebuie sa ne uitam la cauze. Serbia e prima țara din Europa ca numar de arme la mia de locuitori, și a treia din lume. Poate fi o cauza. Daca ar fi sa ne raportam la ce se intampla in țara noastra, in Romania sunt peste 70.000…

- Romania este cladita de barbații și femeile care muncesc in fabrici, pe șantiere și in agricultura. De 1 mai, sa nu uitam asta, le datoram respect și recunostința. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Raiffeisen Bank este prima banca din Romania care lanseaza o soluție de calcul a amprentei de carbon in aplicația de loializare, Raiffeisen Smart Market Aplicația de loializare și recompensare Raiffeisen Smart Market iși diversifica serviciile prin adaugarea soluției de calcul a amprentei de carbon,…

- Hidroelectrica anunța printr-un comunicat de presa, remis Romania Libera, ca a recepționat in data de 30 martie a.c. investiția „Masuri de protecție suplimentara a disipatorului barajului deversor Porțile de Fier I”, a carei valoare se ridica la 82,7 milioane de lei. Lucrarile au fost necesare pentru…

- Scene revoltatoare pe o strada din Nehoiu. O femeie este filmata in timp ce lovește cu bațul un caine care, ulterior, sare pe ea și o pune la pamant. Femeia ar fi bolnava și ar fi provocat in mod repetat cainele, insa nimeni nu i-a sarit in ajutor in mementul in care animalul s-a napustit asupra ei,…

- Industria de armament din Romania a fost iertata de doua ori de la plata obligațiilor fața de stat. Razboiul din Ucraina e o oportunitate de dezvoltare și de redeschidere a unor unitați inchise. Exista și cateva parteneriate de succes cu companii mari din strainatate. Industria de armament din Romania…

- Papa Francisc a lansat duminica un apel pentru un „sprijin concret” acordat comunitatilor lovite de seismele devastatoare care au dus la moartea a peste 28.000 de persoane in Turcia si Siria, oameni despre care Suveranul Pontif a spus ca nu trebuie „sa-i uitam”, informeaza agenția de știri France Presse,…