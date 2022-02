Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a trimis spre rejudecare, la Tribunalul UE, dosarul privind despagubirile de sute de milioane de euro pe care statul roman le datoreaza fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii European Drinks&Foods. Curtea de Arbitraj a Bancii Mondiale a decis…

- Romania aloca tranziției digitale 21% din suma ce ar trebui sa o primeasca prin PNRR (Planul Național de Relansare și Reziliența). Tara noastra iși propune, teoretic, sa accelereze digitalizarea administrației publice, cu proiectele ambițioase pentru...

- Cele mai mari probleme privind calitatea aerului sunt intalnite in orașele din Europa Centrala și de Est, in special in Balcani. Bucureștiul se afla in ultimele trei clasate la doua categorii de date privind poluarea aerului studiate intr-un raport realizat de Airly , compania specializata in monitorizarea…

- Romania va avea in urmatorii 4 ani un buget de investitii, coroborat fonduri europene, PNRR si fonduri publice, pe care nu l-a avut niciodata in istorie, a afirmat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Din perspectiva finantarii, statul roman nu va avea nicio problema sa rezolve finantarea.…

- Romania a reușit, in anul 2020, inca o contraperformanța la nivelul UE. Suntem pe ultimul loc in ce privește digitalizarea serviciilor publice. Nu o spun neaparat ca pe o critica la adresa guvernanților de acasa, cat mai degraba ca pe o constatare, caci vorbesc despre datele facute publice, in 12 noiembrie,…

- Romania se situeaza pe locul 27 dintre cele 27 de state membre ale UE in editia din 2021 a Indicelui economiei si societatii digitale (DESI), care urmareste progresele inregistrate in statele membre ale UE in ceea ce priveste competitivitatea digitala in domenii precum capitalul uman, conectivitatea…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in UE in cee ce privește serviciile publice digitale, potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana. Comisia a publicat vineri rezultatele indicelui economiei și societați...