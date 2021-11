Daniel Gheorghe: Fake news stupid legat de suspendarea lui Iohannis Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, demasca o intoxicare recenta cum ca ar fi de partea AUR in inițiativa acestora de suspendare a lui Klaus Iohannis. „ Vad o știre complet aberanta pe internet cum ca aș fi semnat o inițiativa AUR privind suspendarea lui Klaus Iohannis! Sunt liberal de 4 generatii cum din pacate au ramas incredibil de puțini colegi in actualul PNL, nu am venit cu niciun trenuleț politic in PNL de foamea parvenitismului politic; altfel ințeleg ca imi duceți lipsa din prim planul politic al ultimelor saptamani insa chiar ma pufnește rasul la faza asta, m-ați surprins.”, arata președintele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

