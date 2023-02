Daniel Florian Mihaly a început procesul împotriva Termoenergetica Partidul ADER (Adevar, Democrație, Educație, Reconstrucție) a demarat procedurile de acționare in judecata a Primariei București și a companiei Termoenergetica, pentru nerespectarea condițiilor contractuale de furnizare a agentului termic și a apei calde. Prin intermediul acestui proces, Partidul ADER intenționeaza sa oblige compania Termoenergetica sa restituie populației bucureștene, diferențele de bani achitate pentru furnizarea apei calde și agentului termic, la parametrii calitativi mult sub cei stipulați in contractele incheiate. Foarte mulți bucureșteni s-au confruntat și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat vineri, 13 ianuarie, ca a alocat un plafon de 1,5 miliarde lei pentru garantarea creditelor imobiliare in programul "Noua Casa", in 2023."Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil…

- Jurnalistul Alex Nedea a realizat o harta interactiva cu unele unitați medicale de stat din zeci de orașe din țara unde pacienții au raportat ca au fost tratați bine fara sa dea șpaga sau alte atenții personalului medical.Alex Nedea a relatat intr-o postare pe blogul personal ca a avut parte…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizata de cititorii ziarului Financial Times la categoria “Femeia anului 2022”.„Exista foarte puțini politicieni din lume care se confrunta cu provocari atat de mari precum le are Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și tara…

- Un caine din rasa Beagle, in varsta de 13 ani a murit dupa o lunga suferința la inceputul lunii noiembrie, dupa ce a mancat o bucata de carne care avea in interior stricnina.Proprietarul cainelui este convins ca animalul sau a fost otravit și vrea sa afle cine este autorul, pentru a fi pedepsit…

- Mulți romani viseaza sa cumpere o casa la țara. Unii renunța cu totul la viața de la oraș, in timp ce alții iși petrec timpul in mediul rural in week-end-uri și in vacanțe.O parte dintre cei care au facut pasul iși impartașesc experiențele in grupuri dedicate și ii inspira și pe alții.Este…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, pe timpul noptii, in Pasajul Unirii, incepand din seara zilei de 21 noiembrie și pana pe data de 8 decembrie.Autoritațile au decis montarea a 40 de ventilatoare si a peste 100 de stingatoare.Astfel, in intervalul orar 23.00 - 5.00, soferii care…

- ANRE anunta miercuri, 9 noiembrie, ca in urma controalelor facute la furnizorii de energie electrica au fost aplicate amenzi in valoare de 380.000 de lei pentru emiterea cu intarziere a facturilor de energie electrica.”Asa cum am anuntat public, ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea…