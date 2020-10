Daniel Daianu: Pentru intrarea in Uniunea Bancara rezolvarea dezechilibrelor este obligatorie!

Stiri pe aceeasi tema

- Reacția societații civile este insa remarcata in raport. „In Romania, implicarea puternica a societații civile a reprezentant elementul-cheie in incurajarea reformelor in lupta anti-corupție și in apararea statului de drept in aceasta țara”, se mai arata in documentul Comisiei Europene, potrivit G4Media.…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat vineri 7 iulie ca Bulgaria și Croația (leva și, respectiv, kuna) au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este antecamera aderarii la zona euro, scrie Daniel Daianu, consilier al Guvernatorului BNR pe blogul opiniibnr.ro.Citește…

- De ce Bulgaria si Croatia sunt foarte aproape de adoptarea monedei unice și Romania nu. Daianu: ”Veniturile lor bugetare si fiscale sunt considerabil mai mari” Dinamica constructiilor bugetare in Bulgaria si Croatia a ajutat intrarea acestora in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), veniturile…

- Dinamica constructiilor bugetare in Bulgaria si Croatia a ajutat intrarea acestora in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), veniturile lor bugetare si fiscale fiind considerabil mai mari decat in Romania, sustine Daniel Daianu, consilier al guvernatorului BNR si presedinte al Consiliului Fiscal,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat vineri 7 iulie ca Bulgaria si Croatia (leva si, respectiv, kuna) au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este ante-camera aderarii la zona euro. In MCS2 se sta cel putin doi ani si in cazul Bulgariei aranjamentul de “consiliu monetar”…

- Miniștrii de finanțe din țarile membre ale Zonei Euro și președintele BCE au ajuns la un acord cu miniștrii de finanțe și guvernatorii bancilor centrale din Bulgaria și Croația pentru includerea acestor țari in Mecanismul ratelor de schimb (ERM II), anticamera Zonei Euro.

- In schimb, Bulgaria si Croatia au facut un pas important spre trecerea la euro. Monedele lor nationale au fost incluse de Banca Centrala Europeana in mecanismul european al ratelor de schimb II, un sistem creat pentru a asigura stabilitatea monetara a Europei. Includerea in aceste mecanism este o etapa…

- Bulgaria si Croatia au fost acceptate sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb, n.r.), o perioada obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro, a anuntat Banca Centrala Europeana (BCE), în ceea ce ar urma sa fie prima expansiune a zonei euro de dupa 2015.În…