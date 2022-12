Stiri pe aceeasi tema

- Bradley Cooper va juca in urmatorul film al lui Steven Spielberg, un scenariu original bazat pe personajul lui Frank Bullitt, polițistul din San Francisco interpretat de Steve McQueen in thrillerul de acțiune din 1968, „Bullitt”.

- Dupa retragerea actorului britanic Daniel Craig din rolul agentului 007, zvonurile nu au incetat sa apara despre despre noua interpretarea a lui James Bond. Sunt luate in calcul mai multe vedete ale ecranului.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a vorbit recent despre filmul in care va avea rolul principal. „Romina, viața mea” va fi lansat in perioada sarbatorilor de iarna. „De Craciun, cel mai probabil o sa ma vedeți in cinema pentru ca o sa fie lansat filmul „Romina, viața mea”. Momentan, sunt intr-o…

- INNA, queen of dance, a lansat o noua piesa „Blow It Up” in colaborare cu Timmy Trumpet, unul dintre cei mai prolifici DJi din DJ Mag Top 100 și Love Harder, producator – DJ semnat la Ultra Music. ”Blow it Up” a fost compus de Timothy Jude Smith, Laura White, Theresa Rex, Gustav Gallhager, William...…

- Comedia “Cel mai Tare Sef”, cu Javier Bardem in rolul principal, va rula de vineri pe marile ecrane din Romania. Regia este semnata de spaniolul Fernando Leon de Aranoa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La mai putin de un an dupa scandalul provocat de palma data de Will Smith comediantului Chris Rock la gala premiilor Oscar 2022, Apple a anuntat luni lansarea, in decembrie, a lungmetrajului ''Emancipation'', care il va avea pe actor in fruntea distributiei.

- Ni-l amintim pe Șerban Ionescu, indiferent ca juca rolul unui țaran devorat de pasiunea pentru pamant și dragoste, in ecranizarea romanului Ion de Liviu Rebreanu, fie ca juca rolul muncitorului bucureștean care se cauta pe sine in Imposibila iubire, ecranizarea romanului Intrusul de Marin Preda, fie…

- Doi dintre cei trei copii ai prințului William și prințesei de Wales iau parte la slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a. Cel mai mic dintre copii, Prințul Louis, in varsta de doar 4 ani, nu va lua parte intrucat este considerat prea mic. Printul George, in varsta de 9 ani, și sora sa Charlotte,…