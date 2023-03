Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit unui ASF, in luna februarie 2023, tarifele de referinta la politele RCA au fost cuprinse intre 1.210 lei si 1.646 de lei. Cresterea a fost cuprinsa intre 183 si 211 lei fata de luna august a anului trecut, in procente majorarea fiind cuprinsa intre 13,8% si 17,8%. Cresterea medie s-a…

- ASF ia in calcul plafonarea tarifelor RCA, in vederea protectiei consumatorilor, a declarat purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol. Conform raportului din februarie publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, comparativ cu cel din august 2022, tarifele de referinta pentru RCA cresc in medie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea prețurilor la polițele RCA in vederea protecției consumatorilor, a anunțat joi, 9 martie, Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al instituției, potrivit Hotnews.ro și Agerpres . Intrebat daca Autoritatea ia in calcul o plafonare pentru…

- Creșterea exploziva a prețurilor pentru polițele RCA a ajuns in atenția Guvernului. Surse oficiale au declarat pentru TVR Info ca premierul Nicolae Ciuca a cerut explicații. Și abia astazi au venit și primele precizari de la reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara.

- Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de 2022. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani care conduc…

- Șoferii vor plati mai mult pe asigurarea obligatorie a masinii in acest an. Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat ca posesorii de autoturisme vor scoate mai multi bani din buzunar. Nu mai conteaza nici varsta, nici puterea masinii pe care o detin. Iar cei care detin autoturisme electrice…

- Șoferii din Romania au parte de vești mai puțin bune! Tarife de referința RCA 2023 s-au scumpit. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat tarifele de referința pentru polițele auto, iar prețurile s-au majorat pentru toate categoriile. Cat vor plati romanii pentru asigurarile auto anul acesta.

- Tarifele de referinta RCA 2023 au fost publicate de ASF, iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o crestere pentru toate categoriile de varsta si toate capacitatile cilindrice. In piata, asta se va resimti in cresterea preturilor asigurarilor RCA. Tarifele RCA cresc cu 40-. …