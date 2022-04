Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și soția sa sunt implicați intr-un scandal neașteptat. Totul a pornit de la o gluma facuta de cunoscutul model in cadrul emisiunii ,,iUmor”. Celebrul prezentator de la Antena 1 vine cu o reacție dupa ce mulți dintre fanii Mihaelei Radulescu au criticat cele spuse de Gabriela Prisacariu. „Urat…

- Gabriela Prisacariu a primit un sfat de la internauți. Aceasta este urmarita intr-un numar mare pe rețelele de socializare. Vedeta a reacționat imediat la unul din mesajele din partea unei urmaritoare. Femeia ii spusese soției lui Dani Oțil cum sa iși creasca micuțul. Modelul impartașește deseori cu…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a anunțat ca nu iși mai alapteaza bebelușul din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat. Aceasta nu a dorit sa iși supuna baiețelul la vreun risc. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisacariu a anunțat ca nu-l mai alapteaza pe Luca…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți pentru a doua oara? Topmodelul și-a exprimat dorința de a-i face un frațior sau o surioara micuțului Luca Tiago. Soția matinalului de la Antena 1 a nascut acum 5 luni și deja se gandește la o a doua sarcina. Cum au reacționat prietenii virtuali ai…