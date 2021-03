Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri. Cei doi sunt impreuna de aproape 3 ani și urmeaza sa se casatoreasca. Acum mai au un motiv in plus sa se grabeasca sa ajunga la altar. Dani Oțil și Gabriela vor avea un copil impreuna. Anunțul a... The post Dani Oțil și iubita lui vor deveni parinți. Prima imagine cu burtica appeared first on Tabu .