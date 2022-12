Dani Oțil s-a pricopsit cu 15.000 de euro in contul sau bancar fara sa știe de ce i-a primit. Situația este suspect dat fiind faptul ca nici celor de la banca inca nu le e clar cine a facut tranzacția. Trebuie sa fii bogat sa ai așa noroc! Vedeta care are o situație financiara buna, cu investiții in Horeca (este acționar la doua localuri in nordul Capitalei, un restaurant dichisit și o cafenea in Herastrau), nici el nu știe cum s-a putut intampla asta. Insa, mai in gluma, mai in serios, s-a hotarat ce va cumpara cu acei 15.000 de euro intrați intr-un cont in franci elvețieni personal. Un cont…